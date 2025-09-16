Кофейная гуща - простой и доступный способ поддержать здоровье спатифиллума, если применять её аккуратно.

Спатифиллум, или "женское счастье", считается неприхотливым комнатным растением и при правильном уходе может жить более 20 лет, пишет Express. Однако при нехватке питательных веществ он быстро вянет и теряет привлекательность.

Любитель растений Дейн Кёртис поделился в сети простым способом вернуть спатифиллуму силу. По его словам, секрет кроется в поливе использованной кофейной гущей. В своём видео он показал, как после такого "удобрения" цветок заметно ожил всего за два часа.

Кёртис советует разводить примерно три ложки гущи в стакане воды (250–350 мл) и использовать это средство при каждом втором или третьем поливе. Кофейная гуща действует как мягкое органическое удобрение, постепенно выделяя азот, фосфор и калий, а также улучшая структуру и дренаж почвы.

Видео дня

Однако важно помнить о мере: спатифиллум предпочитает слабокислую или нейтральную почву. Избыточное количество гущи может чрезмерно повысить кислотность и вызвать дисбаланс питательных веществ, что повредит растению. Поэтому лучше комбинировать её с другими органическими удобрениями и не использовать слишком часто.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему чернеют листья у спатифиллума и как с этим бороться.

Вас также могут заинтересовать новости: