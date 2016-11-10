Неисправный банкомат обогатил безработного россиянина на полмиллиона рублей

Мужчину, который приехал в российскую столицу из Белгородской области, подозревают в хищении денег из банкомата, сообщает Русская служба Би-би-си.

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"Как установлено, при снятии средств банкомат выдал подозреваемому вместо четырех - 20 тысяч рублей. Воспользовавшись техническим сбоем, мужчина снял в общей сложности полмиллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы УВД по Восточному административному округу Москвы.

Поиски подозреваемого начались, когда в полицию обратился представитель банка, из банкомата которого были сняты деньги.

По факту снятия наличных возбуждено уголовное дело по статье "кража", максимальный срок наказания по которой составляет шесть лет тюрьмы. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.