В Мариуполе неизвестные совершили поджог церкви УПЦ КП (фото)

Как сообщает сайт 0629, около 2:00 два человека выбили окно и бросили в помещение храма две бутылки с зажигательной смесью. В результате загорелась обшивка купола храма.

Иконы в храме не были повреждены.

На месте происшествия работали пожарные и следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Жертв и пострадавших нет.

На место выехал глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По факту пожара в церкви на Левобережье Мариуполя открыто уголовное производство.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Личности злоумышленников устанавливаются.

"Только что позвонил наш военный капеллан отец Любомир Кащий и сообщил, что ему сожгли церковь [...] Это церковь Киевского патриархата была им построена в 2003 г. и даже не была повреждена, когда в январе 2015 прилетели "грады" на м-н Восточный и легли рядом", - написала волонтер Галина Однорог.