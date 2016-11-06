Масштабное ДТП в Харькове при участии маршрутки: трое погибших, семеро пострадавших (фоторепортаж)

02:43, 06 ноября 2016
Происшествия
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В Харькове около 22:45 на улице Гвардейцев Широнинцев, 49 столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Chevrolet Cruze.

Фото с места происшествия / atn.ua

По данным пресс-службы патрульной полиции, в результате погибли три участника аварии - пассажиры Chevrolet, пишет местный сайт Atn.ua.

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В больницу были доставлены водитель авто и шесть пассажиров автобуса.

Согласно сообщению, информация о погибших, пострадавших и обстоятельствах столкновения устанавливается - на месте работает следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на время оформления ДТП.

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