Масштабное ДТП в Харькове при участии маршрутки: трое погибших, семеро пострадавших (фоторепортаж)
02:43, 06 ноября 2016Происшествия
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В Харькове около 22:45 на улице Гвардейцев Широнинцев, 49 столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Chevrolet Cruze.
Фото с места происшествия / atn.ua
По данным пресс-службы патрульной полиции, в результате погибли три участника аварии - пассажиры Chevrolet, пишет местный сайт Atn.ua.
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В больницу были доставлены водитель авто и шесть пассажиров автобуса.
Согласно сообщению, информация о погибших, пострадавших и обстоятельствах столкновения устанавливается - на месте работает следственно-оперативная группа.
Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на время оформления ДТП.
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