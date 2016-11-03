В центре Киева произошли новые столкновения вкладчиков банков с полицией

Как передает корреспондент УНИАН, у полиции не хватает сотрудников для того, чтобы заблокировать митингующих на обочинах: как только правоохранители оттесняют митингующих с одной стороны, они постепенно заходят с другой на проезжую часть.

Таким образом, перекресток Крещатика и Михайловской до сих пор заблокирован для транспорта.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня около 100 вкладчиков неплатежеспособного банка “Михайловский” перекрыли улицу Крещатик на пересечении с улицей Институтской. Они требуют от властей, в частности от председателя НБУ Валерии Гонтаревой, чтобы им выплатили деньги, которые они имели в банке.

Позже на пересечении улицы Крещатик и Михайловской между вкладчиками банка “Михайловский” и полицейскими возникли столкновения. Полицейские задержали наиболее активных участников сопротивления.