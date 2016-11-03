В Киеве вкладчики обанкротившихся банков перекрыли Крещатик: произошли стычки с полицией

Как передает корреспондент УНИАН, люди требуют от власти, в частности от председателя НБУ Валерии Гонтаревой, чтобы им выплатить деньги, которые они имели в банке.

Также участники акции, которых около 100 человек, пытались поджечь шины, которые потушили пожарные, находящиеся на месте происшествия.

Вблизи участников акции также находятся несколько сотен правоохранителей – сотрудников патрульной полиции и Нацгвардии.

Митингующие не пропускают автотранспорт через улицу Крещатик, за исключением общественного транспорта (автобусов).

Вкладники збанкрутілого банку «Михайлівський» на Хрещатику вимагають повернення коштів pic.twitter.com/pX1TnM2jsC — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 ноября 2016 г.

Все другие автомобили полиция направляет в объезд через улицу Михайловскую.

Сразу на пересечении улицы Крещатик и Михайловской между вкладчиками неплатежеспособного банка “Михайловский” и полицейскими возникли столкновения.

Правоохранители начали оттеснять митингующих с проезжей части, они начали оказывать сопротивление полиции.

Один из участников акции зажег файер и бросил его в полицейского. Файер попал в лицо одному из правоохранителей. После этого полицейские начали задерживать наиболее активных участников сопротивления. Другие митингующие начали их отбивать у полицейских.

Сейчас противостояние полицейских с активистами-вкладчиками банка продолжается на углу у Дома профсоюзов.

Полицейским удалось задержать нескольких активистов, их посадили в полицейский автомобиль. Машину окружили правоохранители, чтобы она могла уехать с места происшествия. Однако митингующие заблокировали автомобиль, стоявший на перекрестке улицы Михайловской и Крещатика возле светофора. Позже машине с задержанным удалось покинуть место схватки.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сообщил о принятии решения об отнесении банка «Михайловский» в категории неплатежеспособных через проведены банком сомнительных операциях с депозитами физических лиц 23 мая поздно вечером.

По информации НБУ, 20 мая, когда председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко ушел с должности, банк под прикрытием технического сбоя ограничил доступ куратора НБУ в свою базу данных и провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц из связанных с банком компаний, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн - до 2600000000 грн.

Как впоследствии выяснил Фонд, таким образом банк пытался развернуть на балансе вклады связанных финансовых компаний, которые не подпадают под гарантии.

12 августа Национальная полиция сообщила о вручении подозрения и арест экс-председателю правления банка «Михайловский» Дорошенко, который подозревается в хищении 870 млн грн средств и доведении банка до неплатежеспособности. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.