В Днепре у подпольного фармацевта изъяли допинг на 1 миллион гривень (фото, видео)

В Днепре у подпольного фармацевта изъяли допинг на 1 миллион гривень, сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции.

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Во время обыска у задержанного обнаружены сильнодействующие лекарства и анаболитические стероиды вымышленных торговых марок. Эфиры тестостерона, нандролон, метандиенон и другие подобные препараты поставлялись в Запорожье, Кривой Рог, Киев, Харьков, Львов, Одессу и другие регионов страны, передает Dnepr.info.

Всего в мужчины изъято более двух литров и около семи тысяч таблеток различных препаратов. Все обнаруженное направлено на исследование в Днепропетровский НИЭКЦ МВД Украины.

Схема была обычной для интернет-наркоторговцев и реализаторов незаконного допинга: реклама в соцсетях, использование интернет (электронные почты различных доменов, а также с помощью мессенджера «Скайп»). Подпольный предприниматель связывался с покупателями и отсылал им продукцию с помощью курьерской службы. Выручку фармацевт получал на пластиковую карточку коммерческого банка и на электронные кошельки Easy Pay и WebMoney.

По этому факту открыто уголовное производство по статье ст. 321 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению преступных связей подпольного спортивного фармацевта, выявление возможных каналов распространения сильнодействующих лекарственных средств и других препаратов», - сообщил начальник Управления по обслуживанию Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Сергей Дереза.