В киевском метро человек упал на рельсы, была частично парализована зеленая ветка
09:08, 02 ноября 2016Происшествия
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В киевском метро человек упал на рельсы, было частично парализовано движение поездов на Сырецко-Печерской линии.
В метро человек упал на рельсы / Фото УНИАН
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Twitter.
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"Зеленая ветка. Движение с "Красного хутора" до "Кловской" и с "Лукьяновской" до "Сырца". На "Золотых" человек под поездом. Спасаем", - сказано в сообщении.
Движение было восстановлено через 20 минут. Пассажир живой, работают медики, сообщили в КП.
Напомним, 21 октября утром на станции "Берестейская" в Киеве под поезд попал человек.
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