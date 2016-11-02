В киевском метро человек упал на рельсы, была частично парализована зеленая ветка

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

Читайте такжеВ киевском метро подстрелили полицейского - BBC

"Зеленая ветка. Движение с "Красного хутора" до "Кловской" и с "Лукьяновской" до "Сырца". На "Золотых" человек под поездом. Спасаем", - сказано в сообщении.

Движение было восстановлено через 20 минут. Пассажир живой, работают медики, сообщили в КП.

Напомним, 21 октября утром на станции "Берестейская" в Киеве под поезд попал человек.