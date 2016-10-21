В Киеве под поезд метро упал человек, останавливали движение на красной ветке

Как это произошло и выжил ли он, пока не известно, передает ТСН.

Из-за инцидента полностью остановили движение поездов на красной ветке. Именно сейчас час пик и на станциях – тысячи людей.

Читайте такжеВ столичной подземке на станции "Майдан Незалежности" под поезд попал человек

Теперь они вынуждены добираться на работу или по делам наземным транспортом.

Вскоре в Киевском метрополитене сообщили, что движение по красной ветке возобновили.

На "Берестейскую" выехала бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. Подробностей там также пока не знают.

На самой станции метро "Берестейская" комментировать что-либо по телефону отказались.

Ранее, 15 октября, в Киеве временно было ограничено движение поездов по «синей» ветке метрополитена в связи с тем, что на станции «Майдан Независимости» под поезд попал человек.