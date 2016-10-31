"Мы тебя найдем": под харьковской колонией ветераны АТО попытались заблокировать авто с освобожденным сепаратистом

Об этом сообщает NewsRoom.

Примерно в 17:15 из ворот исправительного учреждения выехала Toyota, которую тут же с криками "Слава Украине!" заблокировали находящиеся на месте члены "Сообщества ветеранов АТО". Впрочем, немного раскачав авто, активисты дали дорогу иномарке.

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"Мы тебя найдем!" - крикнул кто-то из АТОшников вслед уезжающему авто, после чего митингующие разошлись.

Напомним, 12 октября Киевский районный суд Харькова оставил под арестом пророссийских активистов Спартака Головачева и Егора Логвинова, однако назначил им залог в размере 206 тысяч гривен. Уже на следующий день Головачев был на свободе.