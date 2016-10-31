Ветераны АТО пришли под харьковскую колонию пожелать сепаратисту "счастливого пути в Россию" (фото)
17:38, 31 октября 2016Общество
3724 1
В понедельник днем из харьковской колонии №43 должен выйти один из лидеров "русской весны" в городе - Егор Логвинов.
Под колонией около 20 человек / Фото: Ю.Ворона
Об сообщает NewsRoom.
Напомним, ранее Киевский районный суд принял решение оставить двух подозреваемых в захвате ХОГА под стражей, однако назначил им залог в размере 206 тысяч гривень. Уже на следующий день на свободу вышел Спартак Головачев. Другой пророссийский активист Егор Логвинов должен был покинуть колонию 31 октября в 15:00.
Читайте такжеВ Днепре задержали интернет-сепаратиста
"Встречать" сепаратиста пришли около 20 членов Сообщества ветеранов АТО с флагами.
"Мы пришли пожелать ему счастливого пути в Российскую Федерацию. Бить не будем", - пообещали активисты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter