Ветераны АТО пришли под харьковскую колонию пожелать сепаратисту "счастливого пути в Россию" (фото)

Об сообщает NewsRoom.

Напомним, ранее Киевский районный суд принял решение оставить двух подозреваемых в захвате ХОГА под стражей, однако назначил им залог в размере 206 тысяч гривень. Уже на следующий день на свободу вышел Спартак Головачев. Другой пророссийский активист Егор Логвинов должен был покинуть колонию 31 октября в 15:00.

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"Встречать" сепаратиста пришли около 20 членов Сообщества ветеранов АТО с флагами.

"Мы пришли пожелать ему счастливого пути в Российскую Федерацию. Бить не будем", - пообещали активисты.