В Харькове горел Peugeot (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Пожар случился во дворе жилого дома на улице Старицкого, 16.

"К месту происшествия прибыло два отделения пожарно-спасательной части на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек автомобиля Peugeot 107".

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Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра", - рассказали в ведомстве.

В 4:33 пожар был ликвидирован с помощью воздушно-механической пены. Причину возникновения пожара выяснют полицейские, которые работали на месте происшествия.