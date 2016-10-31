В Киеве прогремел взрыв в трамвайном депо, погибла женщина
В Днепровском районе Киева в результате взрыва котла нагревания в трамвайном депо погибла женщина, еще один человек получил ранения.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева, сообщение о взрыве в трамвайном депо на ул. Павла Усенко поступило в дежурную часть столичной полиции в 14.11.
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Предварительно установлено, что взорвался электрический котел нагрева. Причину чп установят после проведения соответствующих экспертиз.
В результате взрыва погибла 60-летняя женщина-машинист депо, еще один работник предприятия (59-летний мужчина с травмой грудной клетки доставлен в медицинское учреждение.
Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях Днепровского управления полиции. На месте работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного дела.