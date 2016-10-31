СБУ и ГПУ проводят обыски в Госрезерве: должностных лиц агентства подозревают в сговоре (фото)

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Отмечается, что правоохранители проводят обыски в рамках расследования уголовного производства по факту нанесения государству 257 млн грн убытков при закупке дизельного топлива.

«В настоящее время, на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве, с целью отыскания оригиналов тендерной документации, проводятся следственные действия - обыски помещения Государственного агентства резерва Украины и офисных помещениях одного из поставщиков топлива», - проинформировали в ГПУ.

В ГПУ отметили, что установлено, что должностные лица Госрезерва, по предварительному сговору со служебными лицами одного из крупнейших поставщиков топлива в Украине, при формировании запасов нефтепродуктов государства провели заблаговременно согласованные незаконные открытые конкурсные торги по закупке за бюджетные средства дизельного топлива в количестве 17 тыс. тонн на общую сумму 257 млн грн, что не соответствует срокам его хранения. Таким образом должностные лица нанесли государству убытков в особо крупных размерах.

Читайте такжеГПУ, СБУ и полиция одновременно проводят 20 обысков по делу об убыточных поставках кабелей "Укрзализныци" - Луценко

Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц Госрезерва, которые привели к убыткам государству в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры проводят обыски в помещениях Госрезерва.

Кабинет министров на своем заседании 31 августа запланировал провести служебное расследование по фактам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством Госрезерва. В частности, речь шла о работе председателя агентства.

Государственная аудиторская служба провела проверку на 26 предприятиях системы государственного резерва и выявила нарушений на 28 млн грн.