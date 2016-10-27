НАБУ задержало экс-директора ГП "Укрзализнычпостач" за хищение средств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

«26 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-директора ГП «Укрзализнычпостач» (в настоящее время филиал ПАО «Укрзализныця») по подозрению в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах»)», - говорится в сообщении.

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По версии следствия, экс-руководитель госучреждения подозревается в организации в 2015 году закупки метизной продукции по завышенным ценам и предварительному сговору с поставщиком, в результате чего ГП «Укрзализнычпостач» был нанесен ущерб на сумму свыше 20 млн грн.

Сейчас детективы готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Как напомнили в НАБУ, расследование уголовного производства по факту завладения денежными средствами государственного предприятия «Укрзализнычпостач» во время проведения госзакупок детективы Бюро начали в январе 2016 года.

В июле 2016 года было задержано служебных лиц ПАО «Укрзализныця» и представителей коммерческих структур, в пользу которых происходила госзакупка. По этому уголовному производству шести лицам сообщено о подозрении, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, залога, домашнего ареста. Должностные лица отстранены от занимаемых должностей. Один из подозреваемых находится в розыске.