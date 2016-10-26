Самоубийство экс-начальника Качановской колонии: в ГПтС назвали вероятную причину (видео)

Об этом сообщил экс-руководитель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, передает Эспрессо.TV.

"По информации тех людей, которые общались с ним в последнее время, скорее всего, это бытовые мотивы. У него не все было хорошо в семье, проблемы с женой. Поэтому это наиболее вероятная версия. Я бы не связывал с профессиональной деятельностью, особенно с личностью Тимошенко. Насколько мне известно, не было претензий к нему ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны самой Юлии Владимировны относительно порядка отбывания наказания", - говорит Старенький.

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По его словам, Первушкин был порядочным человеком и не допускал никаких нарушений в отношении Тимошенко. Все проблемы ее содержания в колонии, о которых писала пресса, были уже после увольнения Первушкина. Он несколько месяцев руководил колонией, а потом уволился, когда понял, что не сможет выполнять те команды, которые поступают.

Ранее сообщалось, что экс-начальник Качановской колонии №54 Иван Первушкин, который возглавлял учреждение, когда там отбывала наказание Юлия Тимошенко, наложил на себя руки.