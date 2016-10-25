В крупнейшем австралийском парке развлечений погибли четыре человека

Как сообщает Русская служба Би-би-си, инцидент произошел на аттракционе, представляющем собой быструю реку с порогами. Подробностей о случившемся пока нет.

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"Парк Dreamworld пытается как можно скорее установить подробности произошедшего и тесно сотрудничает со спасательными службами и полицией", - говорится в заявлении администрации парка.

Аттракцион открылся в 1986 году. На сайте парка сообщается, что он позволяет посетителям развить скорость до 45 км в час на крутых поворотах.

Это семейный аттракцион, его разрешено посещать детям от двух лет.

Как сообщал УНИАН, в августе в США на самой высокой в мире водной горке погиб сын конгрессмена.