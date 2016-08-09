В США на самой высокой в мире водной горке погиб сын конгрессмена: стала известна причина

Об этом заявили в полиции, сообщает The Kansas City Star.

По данным полиции, вместе с мальчиком в лодке при спуске с горки находились две женщины, не знакомые с ним. Они получили небольшие травмы лица и были госпитализированы.

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Как сообщал УНИАН, сын конгрессмена от штата Канзас умер во время спуска с водного аттракциона под названием Verruckt (с немецкого можно перевести как "Неистовый").

Водяная горка Verruckt значится в книге рекордов Гиннеса как самая высокая в мире. Высота аттракциона - около 50 метров, скорость спуска превышает 100 км/ч. После инцидента аттракцион закрыли.

По данным агентства Associated press, в ходе постройки аттракцион не прошел проверки на безопасность, из-за чего строители были вынуждены перестроить половину горки.