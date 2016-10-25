На Днепропетровщине на блокпосту полиция нашла у двух пассажирок авто 10 гранат (фото)
В Днепропетровской области на блокпосту в Межевском районе полицейские Павлоградского взвода батальона дорожно-патрульной службы 24 октября изъяли у пассажирок автомобиля 10 гранат.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, две девушки в возрасте 18 и 22 лет, жительницы Львова и Львовской области, ехали из зоны АТО.
В частности, у злоумышленниц изъяты гранаты Ф-1, РГД-5, 8 гранат РГН и 10 запалов к ним, а также 4 патрона.
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«Водитель автомобиля рассказала, что девушек подобрала в Донецкой области и везла во Львов. Сами же нарушительницы предоставить какие-либо объяснения по поводу изъятых у них предметов отказались», - говорится в сообщении.
Межевским отделением полиции внесены сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу.