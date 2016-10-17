Во Львовской области из полицейского изолятора сбежал уроженец РФ, бывший боец "ПС"
Во Львовской области правоохранители задержали двоих из трех беглецов из изолятора временного содержания Самборского отдела полиции.
Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Главного управления национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.
По ее словам, трое подозреваемых в совершении разбоя и краж днем 16 октября совершили побег из изолятора временного содержания, разобрав часть стены. Двое беглецов, жителей Самборского района, уже задержаны, еще одного - бывшего бойца «Правого сектора» разыскивают.
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В полиции подтвердили информацию, обнародованную депутатом Игорем Зинкевичем, о личностях беглецов. По факту побега открыто уголовное производство по ч.2 ст. 393 УК Украины (Побег из-под стражи, совершенный по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).
Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «побег был совершен 16 октября». Среди беглецов - бывший боец «Правого сектора» с позывным «Монах» Геннадий Хамраев (он уроженец РФ, 1980 г. р., был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой); Андриан Гетьманчук (1978 г. р., Самбор, Львовская область, был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК Украины (кража); и Назарий Сенедяк (1986 г. р., с Дешичи Львовской области, был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК Украины (кража).