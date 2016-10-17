Во Львовской области из полицейского изолятора сбежал уроженец РФ, бывший боец "ПС"

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Главного управления национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, трое подозреваемых в совершении разбоя и краж днем 16 октября совершили побег из изолятора временного содержания, разобрав часть стены. Двое беглецов, жителей Самборского района, уже задержаны, еще одного - бывшего бойца «Правого сектора» разыскивают.

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В полиции подтвердили информацию, обнародованную депутатом Игорем Зинкевичем, о личностях беглецов. По факту побега открыто уголовное производство по ч.2 ст. 393 УК Украины (Побег из-под стражи, совершенный по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «побег был совершен 16 октября». Среди беглецов - бывший боец «Правого сектора» с позывным «Монах» Геннадий Хамраев (он уроженец РФ, 1980 г. р., был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 187 УК Украины (разбой); Андриан Гетьманчук (1978 г. р., Самбор, Львовская область, был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК Украины (кража); и Назарий Сенедяк (1986 г. р., с Дешичи Львовской области, был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 185 УК Украины (кража).