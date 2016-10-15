На Сумщине от взрыва гранаты в квартире ранены двое детей

Как сообщается на сайте Национальной полиции, это случилось сегодня в 00.10 в Ромнах.

«В дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение от врача бригады скорой помощи о том, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, в результате которого получили осколочные ранения верхних конечностей два брата - 2002 и 2013 годов рождения. После оказания медицинской помощи дети были отпущены домой», - говорится в сообщении.

По предварительному заключению сотрудников полиции, в двухкомнатной квартире произошел взрыв гранаты Ф-1, осколки которой задели детей, а также повредили входную дверь квартиры, стены, пол и холодильник.

Старший парень объяснил, что нашел гранату и принес ее домой. Он показал свою «находку» матери и отчиму, но те не обратили на этот факт внимания, отметили в полиции.

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«Парень зашел в свою комнату, где также находился его младший брат, после чего вынул чеку. Это счастье для всех, что он догадался выбросить гранату в коридор и закрыть дверь, - сказала начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула. - Это и спасло жизнь ребятам и другим членам семьи. Такая халатность родителей является просто преступной. Ведь от взрыва могли пострадать и другие их малолетние дети, поскольку в их семье воспитывается четверо, а также жители всего дома».

По данному факту начато уголовное производство по ст.263 ч.1 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), в рамках которого выясняется, как боевая граната оказалась в руках ребенка, проинформировали в полиции.