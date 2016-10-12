В Харьковской области в школе во время занятий скончалась 8-летняя ученица

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в милицию от врачей Добровольской больницы Близнюковского района области, сегодня, 12 октября, в 14.00.

Правоохранители установили, что восьмилетней девочке во время занятий стало плохо, она упала на пол. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть третьеклассницы.

Читайте такжеВо львовском роддоме умер младенец

Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета правонарушений.

На месте работает следственно-оперативная группа.