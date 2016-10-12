В Харьковской области в школе во время занятий скончалась 8-летняя ученица
18:52, 12 октября 2016Происшествия
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В Харьковской области во время занятий в школе умерла восьмилетняя ученица.
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть третьеклассницы / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ НП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в милицию от врачей Добровольской больницы Близнюковского района области, сегодня, 12 октября, в 14.00.
Правоохранители установили, что восьмилетней девочке во время занятий стало плохо, она упала на пол. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть третьеклассницы.
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Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.
Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета правонарушений.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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