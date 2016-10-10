В Одессе в больнице умер попавший вчера под трамвай малолетний ребенок

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, поздно вечером 9 октября девочка, в возрасте 2 лет и 7 месяцев, попавшая под трамвай на Старосенной площади, скончалась в реанимации.

«Был болевой шок, организм не справился. Девочка умерла около 23:00», - сказала Марченко.

По ее данным, у ребенка было много переломов. ЧП произошло на глазах матери.

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«Ребенок резко выбежал из-за припаркованного автомобиля. Женщина не видела трамвай, водитель трамвая не видел женщину и ребенка», - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия открыто уголовное производство, ведется следствие.

9 октября около 13:00 в Одессе на Старосенной площади (в районе железнодорожного вокзала) ребенок двух лет и 7 месяцев - житель Овидиопольского района Одесской области - вырвался из рук матери и выбежал на проезжую часть, где попал под трамвай. Потерпевший госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу.

Как сообщал УНИАН, в этот же день в Одессе на Куликовом поле произошла стычка "Правого сектора", антимайдановцев и спецназа.