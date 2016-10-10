Перевозчику 3 килограммов кокаина из ОАЭ под видом конфет одесский суд дал 6,5 лет тюрьмы

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, она поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого на прошлой неделе мужчина был приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Установлено, что в феврале злоумышленник перевез через государственную границу почти 3 килограмма кокаина, который планировалось сбыть в Украине.

Фигурант – 50-летний житель Одессы - выполнял функции курьера. Расследование было начато по факту организации группой лиц контрабандного перемещения кокаина из ОАЭ через аэропорты «Одесса» и «Борисполь».

Читайте такжеВ ГПСУ рассказали подробности истории с поставками в Украину кокаина под видом конфет

Правоохранители тогда задержали пятерых человек, трое из которых осуществляли непосредственные перевозки наркотиков, а двое - организовывали их незаконную деятельность. Задержанным в феврале было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении других лиц продолжается судебное разбирательство.

Правоохранители выяснили, что указанные граждане в течение 2015-2016 годов организовали канал контрабандной поставки кокаина. Наркотики реализовывались преимущественно в Приморском районе Одессы.

В целом указанная группа подозревается в контрабанде около 10 килограммов кокаина. Вышеназванный одессит признан виновным по ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиков в особо крупных размерах) и ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК Украины.