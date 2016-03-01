СБУ перекрыла канал поставки в Украину кокаина под видом конфет

Как сообщает пресс-центр СБУ, наркодельцы ввозили кокаин на самолетах, скрывая его в шоколадных конфетах, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту.

Всего было осуществлено три поставки кокаина общим весом более 10 килограммов и стоимостью почти 1 миллион долларов по ценам "черного рынка".

Читайте такжеВ аэропорту "Одесса" пограничники обнаружили в вещах пассажира из Дубая кокаин

Сотрудники спецслужбы изъяли весь ввезенный в Украину кокаин в Киеве и Одессе. Правоохранители задержали 5 участников наркогруппировки, в том числе организаторов канала. Задержание курьеров состоялось одновременно в Латинской Америке и в двух европейских странах.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде кокаина.

Читайте такжеВ Нидерландах полиция нашла среди ананасового сока более тонны кокаина