В Одессе на Куликовом поле произошла потасовка "Правого сектора", антимайдановцев и спецназа (фото, видео)

Как сообщает "Волна", в воскресенье на площади традиционно собралось несколько десятков пророссийски настроенных пенсионеров.

"Очередной митинг возле дома профсоюзов сопровождался речами про "хунту" и "бандеровских карателей". Потроллить антимайдановцев пришла и группа активистов "Правого Сектора" и других националистических организаций", - сообщает издание.

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Вскоре между противоборствующими сторонами завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку с сотрудниками полиции, в результате чего был задержан и сразу отпущен один из активистов "Правого Сектора".

Отмечается, что один из сотрудников спецподразделения полиции на вопросы активистов о том, за что задержали их соратника, ответил: "Сначала оформим, потом разберемся". Однако до оформления задержания дело не дошло - человека отпустили почти сразу же.

При этом впервые за долгое время Куликово поле не было "заминировано" перед традиционным митингом антимайдановцев.