В Одессе на Куликовом поле ищут взрывчатку (фото)
15:12, 05 июня 2016Общество
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В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Куликова поля.
Куликово поле снова "заминировали" / Фото Думская
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в 12.18 в дежурную часть Приморского отдела полиции г. Одессы поступило анонимное сообщение о минировании Куликова поля.
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.
Куликово поле снова "заминировали" / Фото Думская
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