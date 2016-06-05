В Одессе на Куликовом поле ищут взрывчатку (фото)

В Одессе полиция проверяет информацию о минировании Куликова поля.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в 12.18 в дежурную часть Приморского отдела полиции г. Одессы поступило анонимное сообщение о минировании Куликова поля. Читайте такжеВ Мариуполе срочно эвакуируют посетителей ТРЦ (фото) На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками.

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