В Закарпатской области патрульные применили оружие при задержании подозреваемых в грабеже

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.

«Сегодня днем на стационарном посту в Нижних Воротах патрульные остановили машину, водитель и пассажиры которой разыскивались за грабеж в Мукачево. После остановки водитель, намереваясь скрыться, хотел наехать на патрульного. Но полицейский, быстро отреагировав, отскочил, избежал наезда, и для остановки автомобиля был вынужден применить оружие. В результате погони трех беглецов задержали. К счастью, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что во Львовской области правоохранители применили огнестрельное оружие для остановки автомобиля, который угнали двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 15 лет.