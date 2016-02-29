В шести мексиканских штатах объявлена тревога: угнали автомобиль с радиоактивным иридием

Речь идет о штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан.

Предупреждение поступило от национальной системы гражданской обороны после сообщения базирующейся в штате Керетаро компании «Mantenimiento Industrial del Centro, S.A. de C.V.» о том, что утром 27 февраля автомобиль с радиоактивным материалом был похищен в городе Сан-Хуан-дель-Рио, пишет Росбалт.

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Как говорится в сообщении министерства, «материал может быть опасен для людей при условии несоблюдения техники безопасности» и может привести к «необратимым и серьезным травмам, если человек будет контактировать с ним в течение короткого промежутка времени (от нескольких минут до часов)». Также отмечается, что радиоактивный материал может нанести сильный вред здоровью, если будет извлечен из контейнера.

Радиоактивные материалы часто попадают в криминальные сводки в Мексике. В апреле прошлого года власти юго-восточного мексиканского штата Табаско обнаружили контейнер с опасным радиоактивным иридием-192, который ранее был похищен неизвестными из перевозившего его грузовика. Также в начале 2015 года был отмечен случай пропажи иридия-192 в штате Идальго.

До этого летом 2014 года был похищен контейнер с 20 килограммами радиоактивных изотопов иридия, а в конце 2013 года — контейнер с кобальтом-60. Грузы в итоге были найдены, однако в одном случае похитившие их преступники сами пострадали и были доставлены в госпиталь с признаками облучения.