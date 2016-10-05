На мемориале "Героям Небесной сотни" в Кременчуге вандалы нарисовали свастику (фото)
В Кременчуге (Полтавская обл.) сегодня ночью повторно осквернен мемориал «Героям Небесной сотни».
Как сообщили в пресс-службе горотдела полиции, неизвестные черной краской нарисовали знак свастики на портретах героев.
«Сообщение поступило в Кременчугский отдел полиции около 9:30 5 октября. На месте работает следственно-оперативная группа кременчугской полиции. Коммунальщики потом смоют краску спецхимикатами», - рассказали УНИАН в полиции.
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Там также добавили, что любую информацию относительно лиц, причастных к совершенному можно сообщить в Кременчугский отдел полиции или на линию «102».
Как сообщал УНИАН, 27 мая в Кременчуге неизвестные мемориал Небесной сотни облили белой краской.
Памятный знак «Героям Небесной сотни» был открыт в Кременчуге 26 июня 2015 года рядом с памятным знаком жертвам сталинских репрессий в сквере им. Олега Бабаева.