В Харькове Toyota врезалась в столб, погибли 4 человека

Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, трагедия произошла 5 октября около 2:00 на проспекте Гагарина, 98.

Полицейские провели осмотр места происшествия и опросили возможных свидетелей. Установлено, что автомобиль Toyota направлялся в сторону аэропорта.

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На проспекте Гагарина автомобиль врезался в столб. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры – 2 мужчины и женщина.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Что стало причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, состояние здоровья водителя в момент трагедии и возраст погибших устанавливается.