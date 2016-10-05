В Харькове произошел масштабный пожар на складе мебели

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на улице Сидоренковской, 58, на территории бывшего завода «Стройгидравлика» в отдельном здании, принадлежащем ООО «Константа», приспособленном под складское помещение, возник 5 октября в 3:44.

«Пожарно-спасательными подразделениями пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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Как сообщает местный телеканал АТН, горели мебельные склады. Огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали более десяти пожарных подразделений.

Отметим, что в прошлом месяце на территории этого же предприятия по производству мебели уже был пожар, хотя и относительно небольшой: в ночь на 14 сентября загорелась металлическая емкость с опилками. Огонь частично перекинулся на стену с утеплителем производственного здания. Общая площадь пожара тогда составила около 50 квадратных метров.