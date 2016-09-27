В Харькове неизвестный устроил стрельбу возле киоска: отказали продавать сигареты поштучно

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

"Информация о происшествии поступила в Немышлянское отделение полиции 26 сентября около 01:45. Неизвестный мужчина пришел к киоску с требованием продать сигареты поштучно. Получив отказ, он стал угрожать продавщице травматическим оружием. Женщина закрыла окошко и зажала руку злоумышленника", - рассказали в ведомстве.

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Мужчина сделал три хаотичных выстрела. В результате происшествия никто не пострадал. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по статье 296 ("хулиганство") УК Украины. Продолжаются оперативно-розыскные действия, направленные на установление личности мужчины и его задержание.