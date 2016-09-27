Деканоидзе выступает за запрет выхода водителя из авто во время проверки

12:57, 27 сентября 2016
Общество
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Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе выступает за увеличение срока задержания за хулиганство и за запрет выхода водителя из транспортного средства во время проверки.

Деканоідзе заявила про намір внести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам во время запуска учебного центра подготовки следователей и участковых для Киевской области.

"Если мы не сделаем жестче законодательство против хулиганов и "титушек", мы не сможем изменить ситуацию к лучшему. Изменения в законодательство будут серьезные. Я буду инициировать увеличение срока задержания за хулиганство ... Я буду требовать законодательно закрепить запрет выхода из автомобиля", - сказала Деканоидзе.

Также она отметила, что необходимо вносить некоторые изменения в другие законы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, а также синхронно вносить изменения в инструкции, регламентирующие действия полицейских.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный человек - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям - ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

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26 сентября в Днепре состоялось прощание с погибшими полицейскими. В гражданской панихиде приняли участие несколько тысяч местных жителей, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков вручил водителю маршрутки Валерию Тимонину, который своим транспортным средством пытался заблокировать убийцу двух полицейских, именное оружие.

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