Ночью в Дрездене произошли взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра
11:11, 27 сентября 2016Происшествия
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В немецком городе Дрезден ночью произошло два взрыва: возле мечети на улице Хухндофер (Hühndorfer) и вблизи Международного конгресс-центра.
В результате взрывов никто не пострадал / dw.com
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
В результате инцидентов никто не пострадал, несмотря на то, что в мечети в момент взрыва находился имам с женой и двумя детьми.
На месте взрыва правоохранители обнаружили остатки самодельного взрывного устройства. Были повреждены двери мечети.
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В полиции предполагают, что возможным мотивом нападения является ксенофобия.
Как сообщал УНИАН, в центре Будапешта возле торгового центра прогремел мощный взрыв в результате детонирования самодельного устройства.
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