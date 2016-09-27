Ночью в Дрездене произошли взрывы возле мечети и Международного конгресс-центра

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В результате инцидентов никто не пострадал, несмотря на то, что в мечети в момент взрыва находился имам с женой и двумя детьми.

На месте взрыва правоохранители обнаружили остатки самодельного взрывного устройства. Были повреждены двери мечети.

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В полиции предполагают, что возможным мотивом нападения является ксенофобия.

Как сообщал УНИАН, в центре Будапешта возле торгового центра прогремел мощный взрыв в результате детонирования самодельного устройства.