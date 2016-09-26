Целью взрыва в Будапеште были полицейские - глава полиции

Об этом сообщил глава полиции Венгрии Кароль Поппер, передает Reuters.

Глава полиции сказал, что произошедшее можно расценивать как покушение на убийство. По его словам, атака была направлена против сотрудников полиции, которые патрулировали район взрыва.

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При этом он отметил отсутствие подтверждений тому, что атаку могли совершить боевики иностранных организаций, однако такая версия не исключается.

Полицейские уже установили личность подозреваемого и сейчас они разыскивают его. Поппер не сообщил национальность человека, который установил бомбу, добавив, что ему около 20-25 лет.

Как сообщал УНИАН, в центре венгерской столицы Будапеште возле торгового центра прогремел мощный взрыв.