Во Львовской области автомобиль наехал на бригаду дорожной службы, погибли водитель и работник

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября в 20.45 в селе Конопница Городокского района.

65-летний львовянин, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, совершил наезд на бригаду работников госпредприятия «Львовдорсервис», которые наносили дорожную разметку.

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В результате ДТП на месте погиб 58-летний работник ГП «Львовдорсервис», житель Самборского района Львовской области. С травмами различной степени тяжести с места происшествия госпитализировали водителя и трех пассажирок легковушки. Пострадавшие - жители Львова и Городокского района Львовской области.

Утром 27 сентября от полученных травм в больнице скончался водитель Chevrolet Lacetti.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли бы стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Причины происшествия - выясняются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет).