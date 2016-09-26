На Закарпатье выстрел из гранатомета повредил ресторан и здание фискальной службы

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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"26 сентября в 04:15 поступило сообщение о взрыве неизвестного устройства (предварительно выстрел РПГ) на территории ресторана «Богемия» в г. Свалява, ул. Старолюбовянська. В результате выезда на место происшествия установлено, что в результате взрыва повреждены окна ресторана «Богемия», обшивку кровли на площади около 1м2 и окна соседнего здания Свалявского отделения Мукачевской ОГНИ ДФС в Закарпатской области в г. Свалява. Жертв и травм нет. Обследование места происшествия осуществляется взрывотехниками НИЭКЦ ГУ НП Украины в Закарпатской области. От УДСНС Украины в Закарпатской области привлечено одно отделение ДПРЧ-9 м. Свалява", - говорится в сообщении.