"Хладнокровно расстрелял": очевидец рассказал подробности трагедии в Днепре

Об этом рассказал водитель маршрутки, который своим авто перегородил путь убийце патрульного 25 сентярбя, пишет 056.ua.

По словам мужчины, патрульный сел в служебное авто и стал по базе проверять личность преступников. Напарница патрульного в это время стояла возле патрульного авто.

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"Мне кажется, девочка-патрульный растерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. - УНИАН) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня", - сказал водитель.

Когда убийца пытался скрыться, Валерий, так представился водитель маршрутки, перегородил своим микроавтобусом дорогу злоумышленнику. Нападавший открыл огонь и по маршрутке.

По его словам, после выстрелов по машине, водитель маршрутки был вынужден разблокировать проезд.

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Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали преступника, который убил патрульных в Днепре. Трагедия произошла в воскресенье утром, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области.

С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. В результате объявленной в городе операции «Перехват» полиция задержала убийцу. Он сейчас находится в одной из больниц Днепра, куда обратился за помощью вследствие ранения под вымышленной фамилией. Полиция взяла его под стражу, и в ближайшее время ему будет объявлено подозрение.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Днепре патрульных. «Преступность бросает вызов всем нам. Поэтому должны ценить и уважать подвиг правоохранителей, которые, рискуя жизнью, защищают Украину», - отметил глава государства.

Понедельник, 26 сентября, в Днепре объявлен днем траура по погибшим полицейским.