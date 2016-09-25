Главный полицейский Днепра рассказал о мотивах убийцы патрульных

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис в эфире "5 канала".

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"Патрульный сел в автомобиль для оформления постановления о нарушении правил дорожного движения, вбил в планшет его данные, чтобы проверить по базе. Он увидел, что патрульный это делает, поскольку он находился в розыске по ст. 146 УК Украины, он подошел к нему, наставил на него пистолет и попросил отдать документы и отложить табельное оружие патрульного полицейского. Патрульный отказался отложить табельное оружие – и преступник его убил и завладел его табельным оружием. Также он открыл огонь по напарнику, по девушке", - рассказал Богонис подробности перестрелки.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Днепре экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем совершил несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения, она скончалась в больнице. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева. Проживал в городе Торез Донецкой области.

С 2015 года находился в розыске за укрывательство от органов прокуратуры. Тогда ему инкриминировали незаконное лишение свободы или похищение человека, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и создание преступной организации.