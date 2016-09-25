Густой туман стал причиной двух смертельных ДТП под Львовом (фото)

Об этом говорится в сообщении "Варти1" на странице во ВКонтакте.

"Между с.Рясное-Русское и с.Бирки. На трассе напротив "Терминал А" сбили человека насмерть (со слов свидетелей). Фольцваген т4 белый", - говорится в сообщении. В комментариях пользователи добавляют, что авария произошла из-за густого тумана.

Другое ДТП произошло возле гостиницы "Екатерина" возле Львова. Там, по сообщениям очевидцев, из-за густого тумана столкнулись фура и "Опель кадет".

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"Водитель на месте. Объездная Львова - очень сильный туман. У Екатерины ДТП. Фура и Пассат. Будьте осторожны. Со слов свидетелей: "Опель кадет" врезался в фуру. Водитель и передний пассажир насмерть. Сзади сидела женщина (свидетели говорят, беременная) и ребенок - они в шоковом состоянии. Вокруг женщины много крови", - рассказывают очевидцы.