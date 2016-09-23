Во Львове автомобиль патрульной полиции сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

Об этом сообщает 032.ua.

Командир первого батальона патрульной полиции Львова Светлана Горняк рассказала, что на момент ДТП на пешеходном переходе не работали светофоры.

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"Соблюдая правила дорожного движения, патрульный автомобиль, который двигался со второстепенной дороги, пересекая основную, пытался убедиться в безопасности переезда перекрестка и, глядя налево, не увидел женщину, которая вышла перед служебным автомобилем. Автомобиль столкнулся с ней, но поскольку женщина, которая шла перед служебным автомобилем, встала и сказала: "Ребята, я вам прощаю, не имею претензий к вам и очень спешу" и ушла, патрульные не успели даже узнать ее имени и места жительства", - сообщила Горняк.

Также она отмечает, что по факту ДТП уже начато служебное расследование.