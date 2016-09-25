Экс-футболист киевского "Динамо" погиб в ДТП в Москве (фото, видео)

Об этом передает Р-Спорт.

СМИ сообщают, что его Audi A6 врезалась в отбойник. Других пострадавших в ДТП не было.

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На данный момент другие подробности происшествия неизвестны.

Кузьмичев пришел в "Динамо" в 2000 году, забил в 11 играх 2 мяча. Играл также на ЦСКА (2001-2005 годы), "Торпедо", "Кубань".