Экс-футболист киевского "Динамо" погиб в ДТП в Москве (фото, видео)
01:52, 25 сентября 2016Происшествия
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Бывший нападающий киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в Москве.
Кузьмичев погиб в ДТП / govoritmoskva.ru
Об этом передает Р-Спорт.
СМИ сообщают, что его Audi A6 врезалась в отбойник. Других пострадавших в ДТП не было.
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На данный момент другие подробности происшествия неизвестны.
Кузьмичев пришел в "Динамо" в 2000 году, забил в 11 играх 2 мяча. Играл также на ЦСКА (2001-2005 годы), "Торпедо", "Кубань".
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