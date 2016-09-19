В Киеве в реанимации скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием авто полицейских (фото)

Этот инцидент произошел утром 13 сентября, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, ему было проведено несколько операций. Однако сегодня днем он умер.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября около 20:15 служебный автомобиль патрульной полиции Львова сбил малолетнего пешехода.

Позже стало известно, что малолетний мальчик, которого 1 сентября во Львове сбило авто патрульной полиции, внезапно выбежал на дорогу.