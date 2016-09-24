Масштабное ДТП с пожаром на мосту Патона: "Мерседес" протаранил автоцистерну и легковушку (фото, видео)

14:48, 24 сентября 2016
Происшествия
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На киевском мосту Патона произошло масштабное ДТП с пожаром.

facebook.com/dtp.kiev.ua

"Масштабное ДТП в Киеве на мосту Патона: водитель "Мерседеса" на огромной скорости врезался в попутную автоцистерну, встречный Ситроен и загорелся. Пострадавшего водителя, от которого исходил сильный запах алкоголя, вытащили из авто свидетели. Госпитализирован", - сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

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А ведь "Мерседес" был заправлен ГАЗОМ! Это наверное чудо, что все обошлось.

Видео опубликовано Julia Geltsman (@geltsman)

Согласно сообщению, кроме водителя "Мерседеса" также пострадал водитель и пассажир другого автомобиля-участника ДТП.

В свою очередь пострадавшая в аварии Юлия Гельтсман сообщила на своей странице в Instagram, что водитель "Мерседеса" дал взятку полиции.

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