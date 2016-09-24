Неизвестный застрелил четверых человек в торговом центре в штате Вашингтон
09:30, 24 сентября 2016Происшествия
2547 0
Жертвами стрельбы в торговом центре в Берлингтоне (США, штат Вашингтон) стали четыре человека.
Фото с места происшествия / REUTERS
По данным правоохранителей, инцидент произошел возле торгового центра Cascade Mall, сообщает РБК со ссылкой на телеканал АВС.
Читайте также"Решил похвастаться": в России мальчик открыл стрельбу в школе
Как сообщает на своей странице в Twitter сержант полиции Марк Фрэнсис, предполагаемый стрелок покинул место преступления до приезда стражей порядка.
По свидетельствам очевидцев, стрелявший — «мужчина, латиноамериканец, одетый в серое».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter