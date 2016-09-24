Неизвестный застрелил четверых человек в торговом центре в штате Вашингтон

По данным правоохранителей, инцидент произошел возле торгового центра Cascade Mall, сообщает РБК со ссылкой на телеканал АВС.

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Как сообщает на своей странице в Twitter сержант полиции Марк Фрэнсис, предполагаемый стрелок покинул место преступления до приезда стражей порядка.

По свидетельствам очевидцев, стрелявший — «мужчина, латиноамериканец, одетый в серое».