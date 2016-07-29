В Калифорнии неизвестный застрелил полицейского

Как сообщает Reuters, полиция задержала подозреваемого и ищет сообщников, передает Радио Свобода.

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В четверг вечером в Сан-Диего в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников получили ранения. Мотивы нападавшего неизвестны.

Волна агрессии в отношении сотрудников правопорядка в США поднялась после массовых демонстраций в связи с недавними убийствами афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане.