В Калифорнии неизвестный застрелил полицейского
18:43, 29 июля 2016Мир
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В Соединённых Штатах в городе Сан-Диего полицейский, раненый в ночной перестрелке, погиб в больнице от огнестрельного ранения.
REUTERS
Как сообщает Reuters, полиция задержала подозреваемого и ищет сообщников, передает Радио Свобода.
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В четверг вечером в Сан-Диего в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Двое сотрудников получили ранения. Мотивы нападавшего неизвестны.
Волна агрессии в отношении сотрудников правопорядка в США поднялась после массовых демонстраций в связи с недавними убийствами афроамериканцев в Миннесоте и Луизиане.
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