В Киеве на Печерске строительный кран упал на жилой дом (фото)
15:32, 22 сентября 2016Происшествия
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Сегодня, 22 сентября, в Киеве на улице Редутной строительный кран упал на жилой дом в частном секторе.
Кран упал на жилой дом / Фото ТСН
Кран подвозил кирпич на строительство, которое расположено напротив разбитого дома, передает ТСН.
Во время падения кран пробил крышу и мансарду частного дома.
Хозяйка находилась в доме, когда произошло событие. Женщина не получила травм, но из-за шокового состояния ей понадобились врачи – медики оказали помощь на месте. Других пострадавших нет.
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Кран также оборвал линии электропередач, обесточив всю улицу. Специалисты "Киевэнерго" уже работают на месте и восстанавливают сеть. Починить обещают к вечеру.
Причины происшествия выяснит комиссия, предварительно предполагают, что падение могла повлечь ошибка водителя крана.
Кран упал на жилой дом / Фото ТСН
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