В Киеве на Печерске строительный кран упал на жилой дом (фото)

Кран подвозил кирпич на строительство, которое расположено напротив разбитого дома, передает ТСН.

Во время падения кран пробил крышу и мансарду частного дома.

Хозяйка находилась в доме, когда произошло событие. Женщина не получила травм, но из-за шокового состояния ей понадобились врачи – медики оказали помощь на месте. Других пострадавших нет.

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Кран также оборвал линии электропередач, обесточив всю улицу. Специалисты "Киевэнерго" уже работают на месте и восстанавливают сеть. Починить обещают к вечеру.

Причины происшествия выяснит комиссия, предварительно предполагают, что падение могла повлечь ошибка водителя крана.