В Днепре горела психиатрическая больница, в полиции говорят о поджоге (фото, видео)

Огонь свирепствовал на складах старого инвентаря, кроватей, матрасов, подушек и одеял, говорится в сюжете ТСН.

Территорию психбольницы затянуло дымом, поэтому персонал начал выводить пациентов на улицу. На помощь пришли патрульные полицейские. Они на руках переносили больных в другие отделения. Эвакуировали почти полсотни человек.

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Спасатели потушили пожар за два часа. Пострадавших в результате происшествия нет. Угрозы для пациентов, по словам спасателей, не было, ведь ближайшее отделение расположено в 30 метрах от пожара.

"Каких-либо горючих веществ на территории этих зданий не было, также там не было электрических проводов, а пожар произошел одновременно, поэтому можно с большой долей вероятности сказать, что это был поджог", - рассказал заместитель руководителя ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.