Убийство директора Caparol Украина под Киевом: СМИ рассказали новые подробности

Уголовное производство открыто по статье относительно умышленного убийства, однако у следствия нет однозначных предположений относительно мотива преступления, передает DW.

Подробности с места события

Около полудня по киевскому времени во вторник, 20 сентября, полиция получила вызов от мужчины, который во время прогулки Крушинкой обнаружил окровавленное тело без признаков жизни. Правоохранители, которые прибыли на место преступления, выяснили, что погибший - Павел Зможный, руководитель компании Сaparol Украина. По данным полиции, мужчина выгуливал свою собаку по привычному маршруту вдоль коттеджного городка.

Предварительное изучение тела выявило три входных отверстия от пуль из огнестрельного оружия. Сначала сообщалось об использовании автомата Калашникова, однако эти заявления не подтвердились. "Не установлено, из какого оружия стреляли (...) Гильзы найдены, но точно можно сказать, что они не от автомата Калашникова. По состоянию на вчера было известно о трех ранениях на теле погибшего, однако выводов экспертизы пока нет. Экспертиза, возможно, покажет больше - вчера был лишь поверхностный осмотр", - пояснил Николай Жукович, пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

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Полиция допускает, что убийца мог быть не один, а действовал в составе группы нападавших. Кроме того, правоохранители нашли авто, которое связывают с преступлением - микроавтобус "Газель", который был замечен на месте происшествия.

Возможные мотивы

"Рассматриваем версии, что это может быть заказное убийство, связанное с его бизнес-деятельностью. Или убийство на почве долговых обязательств. Возможно, появятся еще версии", - уточнил Жукович. В компании Caparol Украина отказались комментировать инцидент. По данным веб-представительства фирмы, физик по образованию Зможный возглавлял ее с 2006 года. Бывшие сотрудники фирмы на тематических сайтах критикуют его за беспредел и обман немецких менеджеров, однако подтвердить эту информацию не удалось.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил украинским СМИ, что Зможный был его другом, который также занимался волонтерской деятельностью и помогал украинским бойцам на Донбассе. По его словам, топ-менеджеру компании угрожали "со стороны криминалитета", о чем знала полиция.

Жукович, в свою очередь, не подтвердил и не опроверг данную информацию - по его словам, правоохранители выясняют, действительно ли были такие угрозы, и планируют допросить Гончаренко, как и нескольких свидетелей из числа местных жителей.

Ранее УНИАН сообщал, что 20 сентября в с. Крушинка Васильковского района Киевской области неизвестные убили директора Caparol в Украине.